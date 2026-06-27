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Nog even puffen: daarna weer gewoon Hollands zomerweer

Weerbericht

Vandaag, 07:51

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Ook zaterdag hebben we nog te maken met extreme hitte. Na een tropennacht loopt de temperatuur opnieuw flink op. Het blijft lange tijd droog en zonnig, met maxima van 30 tot 37 graden. Voor het hele land gelden waarschuwingen vanwege de hitte.

Later op de dag kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten. Ook daarvoor geldt een waarschuwing.

Zondag neemt de kans op buien toe en zet de afkoeling langzaam in. Volgende week keert het vertrouwde Nederlandse zomerweer terug, met geregeld zon, meestal droog weer en temperaturen rond 23 graden.

Bekijk het volledige weerbericht van Laura Osinga in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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