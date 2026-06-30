Landelijke hittegolf voorbij, maar oosten blijft nog zomers warm

De landelijke hittegolf komt woensdag ten einde. Doordat de temperatuur in De Bilt onder de 25 graden blijft, is de 40e landelijke hittegolf sinds het begin van de metingen officieel voorbij. In het oosten en zuidoosten blijft het met 25 tot 26 graden nog wel zomers warm. Daar houdt de regionale hittegolf voorlopig aan.

De dag begint in het binnenland met flink wat zon. In het uiterste noorden en westen is meer bewolking aanwezig. Vanmiddag trekt een dikkere band met wolken over het land, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Tussendoor laat ook de zon zich geregeld zien.

De komende dagen gaan we ook wat regen zien. Meteoroloog Robert de Vries vertelt in bovenstaande video wanneer je die regen kunt verwachten.