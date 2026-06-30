OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Landelijke hittegolf voorbij, maar oosten blijft nog zomers warm

Weerbericht

Vandaag, 07:29

Link gekopieerd

De landelijke hittegolf komt woensdag ten einde. Doordat de temperatuur in De Bilt onder de 25 graden blijft, is de 40e landelijke hittegolf sinds het begin van de metingen officieel voorbij. In het oosten en zuidoosten blijft het met 25 tot 26 graden nog wel zomers warm. Daar houdt de regionale hittegolf voorlopig aan.

De dag begint in het binnenland met flink wat zon. In het uiterste noorden en westen is meer bewolking aanwezig. Vanmiddag trekt een dikkere band met wolken over het land, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Tussendoor laat ook de zon zich geregeld zien.

De komende dagen gaan we ook wat regen zien. Meteoroloog Robert de Vries vertelt in bovenstaande video wanneer je die regen kunt verwachten.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.