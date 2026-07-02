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Regionale hittegolf voorbij, temperaturen blijven onder de 25 graden

Extreem weer

Vandaag, 20:07

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De temperaturen bleven donderdag overal in Nederland onder de 25 graden. Daarmee is overal de regionale hittegolf voorbij, aldus Weeronline. De weerstations in Twente en Hupsel waren de laatste weerstations waar nog sprake was van een hittegolf.

In het Limburgse Ell werd als eerste een hittegolf gemeten op 20 juni. Die duurde uiteindelijk zestien dagen, net als in Maastricht en Horst. Daarnaast was er vorige week sprake van een officiële hittegolf op het hoofdweerstation in De Bilt en een regionale superhittegolf in Ell, Horst en Woensdrecht. De hittegolf was echter niet landelijk, omdat het in het noorden en westen van Noord-Holland niet tot een hittegolf kwam.

In bovenstaande video zie je het weerbericht voor de komende dagen.

In grote delen van het land gold vorige week code rood vanwege de hitte. Voor het eerst waren de temperaturen de aanleiding voor het hoogste waarschuwingsniveau. In Limburg steeg het kwik naar ruim 39 graden. Nog nooit was het in juni zo warm in Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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