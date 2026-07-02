Na wat regen keert de zon terug, volgende week mogelijk weer 30 graden

Na de warmte van de afgelopen dagen ziet het weer er donderdag anders uit. De dag begint vooral in het midden en zuiden nog zonnig, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking snel toe. In de loop van de ochtend trekt een gebied met wat regen over het land.

Later op de dag breekt vanuit het westen de zon weer door. De temperatuur komt uit tussen de 20 en 24 graden.

Vrijdag en in het weekend blijft het overwegend droog. Alleen op zondag is er kans op een paar buien. De temperatuur schommelt tussen de 22 en 24 graden. Dat is vrij normaal voor de eerste week van juli.

30 graden

De nieuwe week lijkt wisselvallig te beginnen, maar later in de week zijn er signalen dat het opnieuw warmer wordt. Op grotere schaal kan het kwik weer boven de 25 graden uitkomen, en in een deel van het land kan de temperatuur in de loop van volgende week zelfs oplopen tot ongeveer 30 graden.

In bovenstaande video vertelt weervrouw Laura Osinga meer over wat je donderdag en de dagen erna kunt verwachten van het weer.