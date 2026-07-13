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Derde regionale hittegolf van het jaar is een feit

Extreem weer

Vandaag, 13:15

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De derde regionale hittegolf van deze zomer is een feit. In Gilze-Rijen steeg de temperatuur maandag naar 25,4 graden. Daarmee is volgens Weeronline voldaan aan de voorwaarden voor een regionale hittegolf.

Voor een hittegolf moet het vijf dagen achter elkaar minimaal 25 graden zijn, waarvan minstens drie dagen 30 graden of warmer. In Gilze-Rijen was het sinds afgelopen donderdag al drie keer tropisch warm en met de zomerse temperatuur van maandag is de reeks compleet.

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Derde hittegolf

De vorige regionale hittegolf eindigde begin juli. Dat maakt het de derde keer deze zomer dat ergens in Nederland sprake is van een regionale hittegolf.

Later op de dag kunnen meer plaatsen volgen. Volgens Weeronline maken onder meer Westdorpe, Woensdrecht, Volkel, Horst, Ell en Maastricht kans op een regionale hittegolf. Daarvoor moet de temperatuur maandag nog oplopen tot minimaal 30 graden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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