Volop zomers weekend, ook volgende week tropische dagen

Het wordt dit weekend opnieuw volop zomers weer. Zaterdag stijgt de temperatuur in het binnenland naar 29 tot 31 graden. In het noorden begint de dag nog grijs door laaghangende bewolking, maar die trekt in de loop van de ochtend weg. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Daar wordt het maximaal 23 graden.

Vanaf 08.00 uur geldt het nationaal hitteplan voor het midden en zuiden van Nederland. Langs de kust staat een vrij krachtige noordoostenwind.

Wat het weer de komende dagen doet, hoor je in bovenstaande video van weervrouw Laura Osinga.