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Hitte houdt nog dagen aan, daarna weer kans op buien

Weerbericht

Vandaag, 08:16

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Na een grijze start in het noorden breekt de zon zondag al snel door. Daarna wordt het overal zonnig. In het noorden stijgt de temperatuur naar 21 tot 26 graden. In de rest van het land wordt het 27 tot lokaal 32 graden. Er trekken hooguit wat sluierwolken over.

Ook volgende week verandert er weinig aan het weerbeeld. Tot en met donderdag is er veel zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. In het binnenland wordt het regelmatig tropisch warm met 30 tot 31 graden. Langs de kust en in het noorden blijft het enkele graden koeler.

Later in de week neemt de kans op enkele buien toe. Ook lijkt de temperatuur dan geleidelijk te dalen. Weervrouw Laura Osinga vertelt je daar meer over in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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