Bosbrand tijdens je vakantie: dit zijn je rechten

Door de natuurbranden in populaire vakantielanden vragen veel vakantiegangers zich af waar ze recht op hebben als hun reis niet doorgaat of voortijdig moet worden afgebroken. Daarom zet Hart van Nederland de belangrijkste informatie op een rij.

Volgens de ANWB gelden verschillende regels. Heb je een pakketreis geboekt via een reisorganisatie? Dan moet de organisator je informeren, hulp bieden en waar mogelijk een alternatief aanbieden. Verandert de reis daardoor ingrijpend of zie je af van het alternatief, dan heb je in veel gevallen recht op je geld terug. Bij overmacht, zoals een natuurbrand, heb je meestal geen recht op een extra schadevergoeding.

Guido zit vlak bij een bosbrand aan de Costa Brava en doet zijn verhaal tegenover Hart van Nederland. Je ziet het in de video bovenaan dit artikel.

Wie zelf een accommodatie en vervoer heeft geregeld, is afhankelijk van de bereidheid van de verhuurder of vervoerder om een alternatief aan te bieden. Zij zijn niet verplicht om bijvoorbeeld een vervangende reis of repatriëring te regelen.

Annuleringsverzekering

Heb je een reis- of annuleringsverzekering? Dan krijg je in sommige gevallen (een deel van) de kosten terug. Kun je door een natuurbrand niet naar je bestemming reizen of is je accommodatie verwoest, dan worden de kosten mogelijk vergoed. Krijg je tijdens je vakantie te maken met een natuurbrand en maak je extra kosten voor bijvoorbeeld vervangend verblijf of vervoer, neem dan contact op met de alarmcentrale van je verzekeraar. Welke vergoeding je krijgt, hangt af van de polis en de dekking.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Calamiteitenfonds

Heb je een pakketreis geboekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds? Dan kun je mogelijk ook via dat fonds een vergoeding krijgen. Of een natuurbrand als calamiteit wordt aangemerkt, verschilt per situatie.

De ANWB benadrukt dat het verstandig is om de polisvoorwaarden van je verzekering goed te controleren. Verzekeringen dekken doorgaans alleen onvoorziene situaties. Waren er al natuurbranden op de bestemming toen de verzekering werd afgesloten, dan kan een vergoeding worden uitgesloten.