Toename aantal natuurbranden: zo zijn ze vanaf nu beter te voorspellen

Bij natuurbranden denken veel mensen aan Zuid-Europa, maar ook in Nederland groeit het risico. Door droger en warmer weer, vooral in het voorjaar, neemt de kans op natuurbranden toe. Het KNMI speelt daarop in met een nieuwe natuurbrandverwachting die deze maand is gestart.

Die verwachting kijkt tot twee weken vooruit en geeft een inschatting van het aantal branden per dag. Zo kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er op een dag 1 tot 3 branden verwacht worden, en een dag later mogelijk 2 tot 5.

Wanneer is het risico het grootst?

De grootste kans op natuurbranden ligt tussen april en juni. In deze periode zijn bomen en struiken vaak nog kurkdroog, omdat de sapstromen nog niet goed op gang zijn gekomen. Als het daarna lang warm en droog blijft, kan in de zomer opnieuw een piek ontstaan.

Het KNMI ziet dat natuurbranden vaker uitbreken na een periode zonder regen, gecombineerd met warme dagen en een lage luchtvochtigheid. Op basis van die gegevens is een nieuw model ontwikkeld dat vooruit kan kijken om erger te voorkomen.

Nieuwe verwachting helpt hulpdiensten

Vanaf dit voorjaar komt het KNMI met een speciale natuurbrandverwachting. Die voorspelt tot twee weken vooruit hoe groot de kans is op natuurbranden. Hulpdiensten zoals de brandweer kunnen zich daarmee eerder voorbereiden op drukke momenten.

Hoewel er de komende dagen nog wat regen wordt verwacht, zet de droge trend door. Daarmee blijft ook het risico op natuurbranden de komende tijd aanwezig.

