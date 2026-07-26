Brandweerman Sander zit met team in Spanje om natuurbranden te bestrijden

De bosbranden in Zuid-Europa houden de lokale bevolking al dagenlang in hun greep. Duizenden bewoners en vakantiegangers in onder andere de Spaanse regio Catalonië hebben hun woningen moeten verlaten wegens de teisterende vuurzee. Om de brandweerlieden daar te helpen en te ontlasten, is er een team van Nederlandse brandweerlieden aanwezig om de Spaanse brandweer te assisteren. Hart van Nederland spreekt met brandweerman Sander van Gils. Volgens hem maken ze lange, zware dagen maar leren ze veel van deze ervaring en de tactieken van de Spanjaarden.

"We zijn hier als één team bestaande uit twintig Nederlandse brandweerlieden", zegt Sander tegen Hart van Nederland. In de eerste plaats zijn de brandweerlieden op 15 juli uitgezonden om te helpen bij het temmen van de kilometers strekkende vuurzee, maar dat is niet de enige reden dat Nederland een team richting Spanje heeft gestuurd.

"We zijn er ook om te leren van de natuurbranden, omdat ze hier vanwege het klimaat ver vooruitlopen op wat er bij ons ooit nog komen gaat", stelt Sander. "Ze hebben dus veel ervaringsdeskundigheid te bieden. Wij kunnen ze als wederdienst ondersteunen bij het bestrijden van de branden."

'Alles is zwart'

Volgens Sander is de situatie in het Spaanse gebied schrijnend. "Op onze uitvalsbasis, een kazerne vlakbij Barcelona, hebben we onze spullen liggen. Daar gaan we dus iedere dag heen, maar we rijden eigenlijk door heel Catalonië. We zitten soms uren in de auto en waar je ook kijkt, overal zie je afgefikte bergtoppen. Alles is zwart", vertelt Sander. "We rijden met onze voertuigen door dorpjes heen en daar is onze hulp zeer welkom. We worden overal met open armen ontvangen."

Het is wel een flinke klus, vervolgt Sander. "Het brandt hier als een malle. Het is vaak heel ver rijden, diep de bergen in. Ze hebben hier ook niet zulke mooie wegen als in Nederland, dus soms moeten we te voet verder. Dat zijn zware, lange dagen in de hitte", zegt Sander. "Het is voor ons eigenlijk niet te bevatten. De branden zijn zoveel groter en heftiger dan in Nederland. Het landschap en de vegetatie is anders, waardoor de brand zich ook sneller ontwikkelt."

'Met de handen'

Daar komt bij dat de brandweerlieden genoodzaakt zijn een bijzondere blusmethode te gebruiken. "Wij werken hier voornamelijk met handgereedschap, omdat water niet voorhanden is in de bergen. Door middel van harken en scheppen creëren we daarmee een stoplijn", legt Sander uit. "Gelukkig hebben we de Spaanse liaisons bij ons die ons begeleiden. Ze nemen de tijd om ons hun tactieken te leren."

Het Nederlandse team blijft tot en met 31 juli in Spanje, waarna ze worden afgelost door een tweede lichting die er ook vijftien dagen zal blijven om te leren en te ondersteunen.