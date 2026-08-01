Nederlandse brandweerlieden die hielpen met blussen in Spanje weer terug

Op veel plekken in Zuid-Europa hebben de extreme hitte en droogte gezorgd voor fikse natuurbranden. Zo ook in Spanje. De nood was zo hoog dat verschillende Europese landen bijsprongen met het blussen en onder controle krijgen van de branden. Nederland stuurde ook een ploeg brandweermannen naar Spanje. Vrijdag rond middernacht kwamen de Nederlandse brandweerlieden, na twee intensieve weken, terug uit het Zuid-Europese land. Een andere Nederlandse brandweerploeg lost hen nu af.

Sander van Gils was een van de brandweermannen die hielp met het blussen in de regio Catalonië, in het Noordoosten van Spanje. Volgens Sander waren het twee zware, maar vooral leerzame weken.

De regio Catalonië wordt al meerdere weken geteisterd door hevige natuurbranden. De vlammen houden de lokale bewoners en vakantiegangers stevig in hun greep. Duizenden mensen zijn al geëvacueerd en de vakantie van menig vakantieganger valt in het water. Bovendien houdt het hete weer aan.

Leren van de Spanjaarden

Naast het feit dat Sander en zijn collega's er natuurlijk vooral zijn om te assisteren met het blussen en onder controle krijgen van de branden, is er nog een reden waarom de ploeg in Spanje is. We kunnen namelijk nog heel veel leren van de Spaanse brandweercollega's.

Dat heeft alles te maken met het veranderende klimaat, vertelt Sander. Het kan namelijk zo zijn dat Nederland met meer en extremere branden te maken gaat krijgen in de toekomst, als gevolg van het opwarmende klimaat. Daarom kunnen we alvast extra veel leren van de deskundigheid van de Spanjaarden.