Jonge vogels en egels hebben het zwaar door hitte en aanhoudende droogte

De aanhoudende hitte en droogte zorgen voor grote problemen bij wilde dieren. Egel en vogelopvanglocaties zien meer dieren die verzwakt, oververhit of uitgedroogd zijn. Vooral jonge vogels en egels hebben het zwaar.

Volgens Egelopvang Midden Nederland kunnen egels steeds moeilijker voedsel vinden. Slakken en rupsen kruipen door de hitte dieper de grond in en insecten zijn minder actief. Daardoor komen er vaker egels binnen die oververhit of uitgedroogd zijn.

Vorige maand trok het vogelhospitaal in Naarden al aan de bel over het hoge aantal opgevangen jonge vogeltjes deze zomer. In de video hierboven vertellen medewerkers van het vogelhospitaal er meer over.

Ook Vogelopvang Utrecht merkt de gevolgen van het warme weer. De opvang vangt nu al 20 procent meer vogels op dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt manager Kerstin Steinhart. Vooral jonge vogels drogen snel uit. Watervogels lopen daarnaast meer risico op botulisme doordat het water opwarmt. Ze kunnen daar ziek van worden.

Dierenbescherming geeft advies

De Dierenbescherming krijgt veel meldingen over jonge vogels die uit het nest zijn gesprongen. Volgens de organisatie is ingrijpen niet altijd nodig. Heeft een jonge vogel al veren en zijn de ouders in de buurt, dan kun je het dier het beste met rust laten.

Jonge vogels zonder veren hebben volgens de Dierenbescherming wel hulp nodig.