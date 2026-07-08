Twee katten 1,5 week zonder eten en drinken opgesloten in Rotterdamse woning

Twee katten in Rotterdam zijn in beslag genomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. De dieren zaten anderhalve week opgesloten in een ernstig vervuilde woning zonder eten en drinken. Ook tijdens de hittegolf dus. Er volgt een strafrechtelijk onderzoek naar de eigenaar van de dieren.

Volgens een wijkagent zou de woning zo vies zijn geweest, dat de geur van de kattenbak zelfs door de dichte voordeur van het portiek was te ruiken. "Na meerdere meldingen dat de eigenaar van twee katten haar woning had verlaten, zijn we langs geweest om het welzijn van de dieren te controleren", schrijft ze op Instagram.

Vrouw houdt zieke katten in woning volledig gevuld met vuilnis Vrouw houdt zieke katten in woning volledig gevuld met vuilnis

De eigenaresse van de katten verklaarde aan de politie dat ze niet binnen is geweest, doordat de deur door haar ex zou zijn afgesloten. Een slotenmaker laten komen voor een nieuw slot zou te duur zijn geweest.

Dierenverwaarlozing is strafbaar in Nederland. Benieuwd welke straffen er zijn? Bekijk dan bovenstaande video.