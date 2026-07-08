Vrouw houdt zieke katten in woning volledig gevuld met vuilnis

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft de afgelopen weken twaalf kittens en vier katten in beslag genomen bij een kattenhandelaarster in de gemeente De Ronde Venen. Veel dieren hadden ontstoken ogen en sommige waren te mager. Ze zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie.

Dierenverwaarlozing is strafbaar in Nederland. Benieuwd welke straffen er zijn? Bekijk dan bovenstaande video.

De inspecteurs troffen tijdens een eerste controle zeven zieke kittens en drie katten aan in een woning die volledig was gevuld met vuilnis. Op meerdere plekken lag bedorven vlees, waardoor het stonk en er veel vliegen waren. De dieren stonden niet onder toezicht van een dierenarts. Volgens de LID had de eigenares eerdere behandeladviezen van een specialist niet opgevolgd.

Dierenarts

Bij een tweede controle vorige week maandag werden nog eens vijf kittens en een kater gevonden, opnieuw in slechte conditie. De vrouw was inmiddels wel met de kittens naar een dierenarts geweest en had medicatie gekregen. Maar volgens de LID was de woning zo vervuild dat de dieren daar niet konden herstellen. Daarom zijn ook deze katten meegenomen.

De vrouw heeft afstand gedaan van alle kittens en twee katten. De zaak ligt nu bij justitie.