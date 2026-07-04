Oververhit hondje bewusteloos gevonden in kinderwagen in Wassenaar

Een hond in Wassenaar is afgelopen week in beslag genomen nadat het dier ernstig oververhit werd aangetroffen in een kinderwagen die in de volle zon stond. Volgens de politie was de hond op het moment dat een voorbijganger hem vond niet meer wakker.

Dierenverwaarlozing is strafbaar in Nederland. Benieuwd welke straffen er zijn? Bekijk dan bovenstaande video.

Toen agenten arriveerden, zagen zij dat het slecht ging met de hond. Het dier was volgens de politie oververhit, zichtbaar uitgedroogd en maakte een verwaarloosde indruk. Samen met omstanders ontfermden de agenten zich over de hond en gaven zij het dier water.

De hond is in beslag genomen en de eigenaren zijn inmiddels aangemerkt als verdachten. Het is niet bekend hoe het nu met het dier gaat.