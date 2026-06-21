Hond gered uit bloedhete auto Groot Ammers, lichaamstemperatuur van 42 graden

Een hond verkeerde vrijdag in levensgevaar nadat die was achtergelaten in een snikhete auto in Groot Ammers (Zuid-Holland). De lichaamstemperatuur was opgelopen tot ruim 42 graden. "Hopelijk zonder blijvende schade voor de hond."

Dat schrijft Dierenambulance IJsselstein op Facebook. De American Bully was gevonden in een auto op het terrein van Avonturenboerderij Molenwaard. Samen met het razendsnel optreden van de politie, dierenambulance Vianen en Dierenkliniek 't Liesvelt kon de temperatuur van de hond op tijd worden teruggebracht.

"De hond verkeerde in levensgevaar met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden – zeker voor een kortsnuit ras", schrijft de dierenambulance. In het bericht maakt de dierenambulance duidelijk dat dieren vaker worden achtergelaten in een hete auto.

Levensgevaarlijk

Een te warme auto is levensgevaarlijk voor mensen en dieren. Dieren hebben daarbij al veel sneller last van de warmte dan mensen. In slechts tien minuten kan de temperatuur in een auto al vier graden hoger zijn dat de warmte buiten. Op warme dagen kan de temperatuur zelfs oplopen tot boven de 50 °C

De eigenaar van de American Bully in Groot Ammers kreeg een flinke boete. Daarbij maakt de politie een proces-verbaal op. "Een harde les", schrijft de dierenambulance, die hoopt dat de hond er geen blijvende schade aan overhoudt.

In onderstaande video leggen we je uit hoe snel een auto kan opwarmen: