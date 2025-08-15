Terug

Hond bevrijd uit snikhete auto in Arnhem

Dieren

Gisteren, 20:22

Het is de waarschuwing die je altijd hoort als het warm is: laat je huisdier niet achter in de auto, aangezien de temperatuur daar snel kan oplopen. Een baasje in Arnhem deed dat vrijdagmiddag toch en liet zijn of haar hond achter op een parkeerplaats bij een ziekenhuis in de brandende hete zon.

De politie wist het dier uiteindelijk te bevrijden, schrijft De Gelderlander. Omstanders zagen dat het dier al een tijdje opgesloten zat.

De hond is weer bij zijn baasje. Wat de gevolgen zijn voor het baasje, is niet bekend.

