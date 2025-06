Zie je een hond in een snikhete auto zitten? Zo kun je zijn leven redden

De komende dagen worden tropische temperaturen verwacht tot wel 36 graden. Het RIVM heeft daarom het Nationaal Hitteplan geactiveerd. In deze hitte is het levensgevaarlijk om dieren achter te laten in een auto, maar helaas gebeurt dit nog steeds. Daarom verspreidt de politie de komende tijd posters door heel Nederland om hondeneigenaren hiervoor te waarschuwen. Gelukkig kun je als omstander ook iets doen.

In deze temperaturen wordt een auto snikheet. Hoe zit dat en hoe warm wordt een auto eigenlijk? Je ziet het in bovenstaande uitlegvideo.

Doordat er aan alle kanten glas zit, werkt een wagen eigenlijk hetzelfde als een kas: de lucht warmt door het zonlicht op en stijgt op, maar kan vervolgens nergens naartoe, waardoor het in hoog tempo overal in de auto steeds heter wordt. In slechts tien minuten kan zo de temperatuur binnen al vier graden hoger zijn dan de warmte buiten. Op warme dagen kan de temperatuur zelfs oplopen tot boven de 50 °C

De ramen open zetten heeft weinig nut, net als je auto in de schaduw zetten. De temperatuur loopt dan weliswaar iets minder snel op, maar nog steeds stijgt de hitte naar gevaarlijke waarden. Daarnaast hebben dieren al veel sneller last van de warmte dan mensen, waarschuwt de Dierenbescherming.

Reddingsplan

Hulpdiensten waarschuwen op sociale media voor de gevolgen en geven advies wat je kunt doen als je zelf een hond tegenkomt die in een hete auto zit. Zie je een hond in een oververhitte auto? Volg dan deze stappen: