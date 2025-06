Dit vinden Nederlanders de meest ideale temperatuur overdag

Het wordt warm, heel warm, de komende dagen. Er is zelfs kans op een regionale hittegolf. Daar is het grootste deel van Nederland helemaal niet blij mee, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Slechts 10 procent van de respondenten noemt warmer dan 26 graden als ideale temperatuur overdag in Nederland.

De ideale temperatuur, volgens Nederland? 25 graden. 22 procent van de respondenten noemt deze temperatuur als de ideale. Daarop volgt 23 graden (16 procent), 24 graden (14 procent), 22 graden (13 procent), 20 graden (8 procent), 21 graden (6 procent). En 5 procent van de respondenten is zelfs voorstander van een temperatuur onder de 20 graden.

Met die verwachte hoge temperaturen zijn we dus zeker bezig met een goede voorbereiding. Maar liefst 96 procent zegt een of meer maatregelen te nemen ter voorbereiding op de hitte. Zo doet 63 procent van de respondenten de ramen en gordijnen overdag dicht, drinkt 62 procent extra veel water, en draagt ook 62 procent luchtige kleding.

Meer dan de helft van de respondenten (55 procent) zet de ventilator of airco aan in huis, en 4 procent gaat bewust naar openbare plekken met airco.

Verantwoording

Van alle deelnemers zijn kenmerken bekend die van belang zijn voor het verkrijgen van een representatieve uitkomst van de onderzoeken. Denk aan geslacht, leeftijd, woonplaats, opleidingsniveau en politieke voorkeur. Hiervoor wordt de Gouden Standaard (van de MOA en het CBS) gehanteerd. Regelmatig wordt deelnemers actief gevraagd of deze gegevens nog actueel zijn, zodat we verzekerd blijven van de representativiteit.

Elke dag bepaalt de redactie naar welk onderwerp onderzoek wordt gedaan en wordt een vragenlijst opgesteld door gespecialiseerde redacteuren. Van belang is bijvoorbeeld dat de inleiding bij de vragen en stellingen neutraal, als een nieuwsbericht, wordt geformuleerd. Vervolgens wordt een groep van tussen de 4.000 en 6.000 deelnemers uit het panel uitgenodigd. Dit veldwerk wordt gedaan door het hierin gespecialiseerde onderzoeksbureau No Ties (a Highberg Company) .

Zodra meer dan 2.000 reacties binnen zijn wordt bekeken of de deelnemers een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking volgens bovengenoemde kenmerken. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt zowel over- als ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen respondenten middels weging gecompenseerd. Indien nodig wordt de steekproef onder een additionele groep deelnemers verspreid. De response bij de onderzoeken van het Hart van Nederland-panel is met gemiddeld 60 procent overigens heel hoog te noemen, waardoor de meeste onderzoeken een n van 3.000 hebben.

Wij hanteren een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Op een volwassen populatie van zo’n 14,5 miljoen volwassen Nederlanders en 2.000 respondenten komt dit bij een uitslag van 50 procent neer op een foutmarge van ongeveer 2,2%. Dat wil zeggen dat we in 95 procent van de onderzoeken verwachten een de mening van de populatie als geheel (de volwassen Nederlandse bevolking) betrouwbaar weer te geven, binnen de afwijking van de foutmarge.

Heeft u een vraag of opmerking over het panel? Mail ons dan op hart@talpanetwork.com.