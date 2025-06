Zeldzaam warme junimaand: alleen 2023 was nog heter

Deze juni wordt een van de warmste ooit gemeten. Volgens meteoroloog Robert de Vries lag de gemiddelde temperatuur op de 18,3 graden. Dit komt mede door de hoge temperaturen de komende dagen. Alleen juni 2023 was gemiddeld nog warmer met 19,4 graden.

"We zitten in ieder geval ver boven het gemiddelde want het hoort 16,2 graden te zijn. Door de opwarming van het klimaat domineert de 21 e eeuw in de top-10 van warmste juni maanden sinds 1901. In totaal staan er zeven jaren na 2000 in", vertelt de weerman aan Hart van Nederland.

Ook veel zonuren

De zon scheen veelvuldig deze maand. Naar verwachting eindigt de maand met 275 zonuren, terwijl dat er normaal gemiddeld 225 zijn. Vooral in het zuiden en westen van het land was het zonnig, met maximaal 290 zonuren. Het zijn niet de meeste zonuren ooit. Het record staat op 328 uur in 2023.

Hart van Nederland/ANP