Warme en droge maand april was op twee na zonnigste ooit

Met gemiddeld 262 zonuren over het land, tegen 196 normaal, was april zeer zonnig. Alleen in 2007 en 2020 waren er nog meer zonuren, respectievelijk 280 en 287. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne was het ook opvallend warm en in de westelijke helft extreem droog.

De gemiddelde temperatuur in De Bilt komt uit op 11,5 graden, tegen 9,9 graden normaal. Sinds 1901 was april slechts vijf keer warmer, namelijk in 2007, 2009, 2011, 2014 en 2018. April is dan ook een snel opwarmende maand. In De Bilt heeft het geen enkele keer gevroren, terwijl dat normaal gesproken in vier nachten gebeurt. Op andere plekken gebeurde dit wel. In het Drentse Eelde vroor het in totaal zes nachten, met op 8 april -4,0 graden als landelijk laagste temperatuur.

Daartegenover staan acht warme dagen van ten minste 20,0 graden, tegen vijf normaal. Woensdagmiddag wordt het op de valreep waarschijnlijk voor het eerst zomers warm, met ruim 25 graden in De Bilt. Meestal valt de eerste zomerse dag daar pas half mei. Lokaal lukte dit al eerder met 25,3 graden op 12 april in Westdorpe.

Alweer een zeer zonnige maand

Na de zonnigste maart ooit gemeten, doet ook april een duit in het zakje, maar een nummer-1 positie zit er niet in, want in 2007 en 2020 was het nog wat zonniger. Wel waren de eerste tien dagen van april recordzonnig en -droog. Daarna was er een periode met meer bewolking en vooral in het oosten regen, maar het slot was opnieuw zonnig. In de laatste vier dagen scheen de zon dagelijks bijna veertien uur.

In het Zeeuwse Wilhelminadorp scheen de zon het meest, met bijna 290 uren, tegen 236 in het Groningse Nieuw-Beerta.

In het westen uitzonderlijk droog

Voor de derde maand op rij viel er minder neerslag dan gebruikelijk. Gemiddeld over het land viel er 30,5 millimeter in de regenmeter, tegen 41 normaal. Toch waren de verschillen in ons land groot. In de oostelijke helft is het neerslagtekort hier en daar bijna verdwenen. In Zieuwent viel 77 millimeter, in Hardenberg 80 millimeter en in Venlo 81 millimeter.

In delen van Zeeland, langs de westkust, de Kop van Noord-Holland en de westelijke Waddeneilanden viel minder dan 10 millimeter. Zo viel in Petten maar 4 millimeter. In die omgeving loopt het neerslagtekort op richting 90 millimeter.

Vorig jaar hadden we met 93 millimeter nog de natste april sinds 1903. Mei was met 124 millimeter zelfs de natste ooit gemeten. Wat een verschil met dit jaar!