Warm, droog en grillig: zo extreem wordt mei dit jaar

Voorlopig komt er geen einde aan de droogte. Sinds februari zorgen hogedrukgebieden voor rustig, zonnig en droog weer. Het neerslagtekort is daardoor vooral in het westen flink opgelopen. Ook de komende weken verandert er weinig: er valt nauwelijks regen en we krijgen soms flinke temperatuurschommelingen. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne valt er in mei slechts de helft van de normale hoeveelheid regen.

Geschreven door meteoroloog Jordi Huirne

De maand mei begint met volop zomerweer. Zowel donderdag als vrijdag liggen de temperaturen in het binnenland tussen 25 en 28 graden. Sommige berekeningen voorspellen lokaal zelfs 29 graden in het zuiden. Donderdagavond maakt het zuidwesten kans op een lokale bui. Vrijdagmiddag is er in de Achterhoek en Twente kans op een felle bui met onweer en hagel. Op de meeste plaatsen start mei echter zonnig en droog.

Temperatuurschommelingen op komst

Lang duurt de warmte niet, want in het weekend draait de wind naar de frisse noordhoek. Zaterdag wordt het van noord naar zuid nog 14 tot 21 graden en zondag slechts 11 tot 14 graden. Ook na het weekend blijven de temperaturen een paar dagen onder de 15 graden. Er is meer bewolking en hier en daar valt een buitje, maar grote hoeveelheden regen worden niet verwacht.

Later in de week schuift een nieuw hogedrukgebied dichterbij. De kans op neerslag neemt dan af en de zon laat zich weer vaker zien. Ook wordt het warmer, met temperaturen die opnieuw richting de 20 graden gaan.

Warm, droog en grillig

De rest van mei blijft het schommelen. Als de wind opnieuw uit het noorden waait, kan het vooral in de kustgebieden snel afkoelen tot amper 15 graden. Maar bij een oostenwind stijgt de temperatuur juist flink. Later in mei kunnen we dan ook nog dagen krijgen met 25 tot zelfs 30 graden. Goed nieuws voor zomerliefhebbers!

Volgens langetermijnmodellen blijft mei een zonnige, droge en warme maand. Er wordt slechts de helft van de normale hoeveelheid neerslag verwacht. Af en toe kan er een koelere dag met een bui tussen zitten, maar die zijn niet genoeg om het neerslagtekort te verhelpen. Vooral begin en eind mei lijken opnieuw erg droog te verlopen, met rond het midden van de maand iets meer kans op buien.

Neerslagtekort neemt serieuze vormen aan

Normaal valt er in de eerste vier maanden van het jaar gemiddeld zo’n 230 millimeter neerslag. Dit jaar staat de teller pas op 156 millimeter. Een groot deel daarvan viel in januari (90 mm). Dat overtollige water is toen direct afgevoerd via de grote rivieren. In februari viel slechts 30 mm, in maart 5 mm en in april 31 mm. Daarmee waren deze maanden uitzonderlijk droog.

Met 65,5 mm in de afgelopen drie maanden was het alleen in 1875, 1921, 1929 en 1976 nog droger. In 1976 viel er in deze periode 57 mm, en die zomer groeide uit tot de droogste ooit gemeten. Opvallend is dat in alle genoemde jaren ook een zeer droge maand mei volgde. Mogelijk voegt 2025 zich nu bij dat rijtje. Ter vergelijking: vorig jaar viel er in februari, maart en april samen maar liefst 257,4 mm. Dat is niet alleen een record, maar ook vier keer zoveel als dit jaar. Het illustreert hoe grillig ons klimaat door klimaatverandering aan het worden is.

Hooikoorts en risico op natuurbranden

Door de regen in april groeien grassen nu snel. Met de warmte erbij kan de piek van het graspollenseizoen snel worden bereikt. Hooikoortspatiënten kunnen dus flinke klachten verwachten.

Daarnaast neemt het risico op natuurbranden weer toe, vooral op zandgronden en in de duinen. In het westen van het land viel in april namelijk veel minder regen dan in het oosten. Het neerslagtekort kan daar in mei snel oplopen tot boven de 100 mm.