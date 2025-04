Volop genieten: eerste officiële zomerse dag van 2025 is een feit

Om 15.20 uur werd het in De Bilt 25,0 graden en daarmee is officieel sprake van de eerste zomerse dag van het jaar. Daarvoor moet het op het hoofdstation van het KNMI minstens 25,0 graden zijn. In het huidige klimaat (1991 t/m 2020) valt de eerste zomerse dag gemiddeld op 14 mei, dus dit jaar zijn we er ruim twee weken eerder bij. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne wordt het ook donderdag en vrijdag zomers warm.

De laatste officiële zomerse dag dateert alweer van 7 september, toen het weerstation in De Bilt een maximumtemperatuur van 26,3 graden noteerde. Ook deze middag kan het kwik in het zuiden oplopen tot 26 graden. Morgen worden nog hogere temperaturen verwacht: rond de 27 graden in De Bilt en zelfs 28 graden in het zuiden van het land.

Warmterecords worden daarmee nog niet verbroken, want op 1 mei 2005 werd het in Ell en Eindhoven 30,0 graden. Ook vrijdag kan het opnieuw zomers warm worden in grote delen van het land, met maxima tot 28 graden.

Eerste zomerse dagen vallen steeds vroeger

De eerste officiële zomerse dag valt in het huidige klimaat gemiddeld op 14 mei, maar dit jaar zijn we er dus nog eerder bij. Toch kan dit behoorlijk verschillen. Vorig jaar viel de eerste zomerse dag al op 2 mei, terwijl men in 2023 moest wachten tot 9 juni.

Dertig jaar geleden, over de periode 1961 t/m 1990, viel de eerste zomerse dag gemiddeld nog op 25 mei. Dat is bijna twee weken later dan tegenwoordig. Door het opwarmende klimaat komen zomerse dagen steeds vroeger én vaker voor. In 2007 werd zelfs een recordvroege zomerse dag gemeten: op 14 april steeg het kwik in De Bilt tot maar liefst 27,6 graden. Opvallend genoeg staat een oud jaar op de tweede plek: op 15 april 1904 werd het 25,8 graden. Een paar jaar later, in 1906, viel de eerste officiële zomerse dag pas op 18 juli, iets wat door de huidige klimaatverandering nauwelijks nog voorstelbaar is.

Gemiddeld 28 zomerse dagen per jaar

In het huidige klimaat telt De Bilt gemiddeld 28 zomerse dagen. In dertig jaar tijd is het gemiddelde aantal zomerse dagen met 10 gestegen, want tussen 1961 en 1990 lag dat nog op 18. Begin vorige eeuw, tussen 1901 en 1930, lag het gemiddelde zelfs nog lager: op 13 zomerse dagen per jaar.

Het jaar 1907 telde de minste zomerse dagen in De Bilt: slechts drie. In 1956, 1962 en 1965 kwamen er maar vier zomerse dagen voor. Deze eeuw heeft 2002 het laagste aantal zomerse dagen, met 18 dagen waarop de temperatuur 25 graden of hoger werd. Dat was toen nog heel normaal.

De meeste zomerse dagen zagen we in 2018, toen de thermometer in De Bilt op maar liefst 55 dagen boven de 25 graden uitkwam. In 2006 telde men 51 zomerse dagen, en op de derde plaats staat 2003 met 48 zomerse dagen.