Pas op als je gaat zwemmen: Reddingsbrigade waarschuwt voor koud buitenwater

Mensen die de komende dagen tijdens het warme weer willen afkoelen in buitenwater, moeten opletten dat dit nog erg koud kan zijn, waarschuwt Reddingsbrigade Nederland. "Mensen vergeten soms dat het nog geen augustus is", aldus een woordvoerder. Het zeewater is op het moment zo'n 11 graden, in het binnenland kan het water iets warmer zijn.

"Geniet van het weer, ga lekker pootje baden of tot je knieën in het water, maar neem niet het risico om lange tijd het water in te gaan", stelt de zegsman. Hij waarschuwt voor onderkoeling of een koude shock. "Je kunt dan kramp krijgen in je armen en benen, wat je niet wil in het water."

Volgens de reddingsbrigade valt het mee hoeveel mensen in de problemen komen door het nog koude water. "Over het algemeen zien we dat veel mensen als ze de eerste stap in het water zetten het veel te koud vinden en er zelf weer uitgaan." De Koninklijke Nederlandse Zwembond raadt aan niet buiten te zwemmen als de watertemperatuur onder de 15 graden is.

Hart van Nederland/ANP