Meer mensen verdronken dan jaren ervoor: 'Mensen onderschatten het water'

Met lekker weer gaan we graag naar het strand voor een duik in de zee. We weten dat de zee niet zonder gevaren is, maar misschien wanen we ons veiliger dan we zijn. In 2023 zijn er in Nederland 98 mensen door verdrinking om het leven gekomen. 25 meer dan vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Toch lijkt het aantal door de jaren heen stabiel te zijn gebleven.

"We zitten al jaren rond 100 verdrinkingen, dat zijn er 100 te veel", vertelt Ernst Brokmeier van de Nederlandse Reddingsbrigade aan Hart van Nederland. "Nul zullen het er nooit worden. Water is water en blijft verzadelijk. We zien een daling in de zwemdiploma's. Meeste mensen gelukkig wel A, maar B en C wordt minder. Als je dat vertaalt naar toekomst, zijn er steeds meer mensen minder zwemvaardig."

Dit voorjaar werden de nieuwbakken strandwachten door de Reddingsbrigade ingewerkt om zo veel mogelijk ongelukken te voorkomen:

1:55 Reddingsbrigade stoomt nieuwe strandwachten klaar voor de zomer

De cijfers van het CBS komen niet toevallig op deze specifieke datum. Het is ook World Drowning Prevention Day: de dag waarbij we stilstaan bij wat we kunnen doen tegen verdrinking.

Risico

Aan het strand van Scheveningen organiseert de vrijwillige reddingsbrigade dan ook een workshopdag voor kinderen met én zonder diploma. De Nederlandse Reddingsbrigade is hier ook bij betrokken. Een goed idee, al is er meer nodig dan dit. Uiteindelijk ligt de veiligheid, aldus Ernst Brokmeier, toch bij jezelf, vertelt hij in de video boven dit artikel.

"Water blijft altijd een risico. Mensen onderschatten het. En soms is het ook pech. En in de basis natuurlijk ook ieders eigen verantwoordelijkheid. Je bepaalt zelf of je het water in gaat of niet. We moeten het ook met z'n allen doen, maar blijf nadenken."