Donderdag tot wel 28 graden, maar in weekend keldert de temperatuur

Het lijkt wel zomer! Al een aantal dagen hebben we te maken met warme temperaturen en volop zonneschijn, maar woensdag en vooral donderdag komt daar nog een schepje bovenop. Woensdag wordt het landinwaarts 25 graden, en donderdag kan het lokaal zelfs 28 graden worden.

Woensdagochtend kan het in het noorden opnieuw fris en lokaal mistig zijn. Gelukkig komt de zon snel tevoorschijn en lost de mist op, waarna er plaats gemaakt kan worden voor heerlijke temperaturen die in het Waddengebied rond de 20 graden liggen. Landinwaarts kunnen we dus die zomerse temperaturen van 25 graden verwachten.

Donderdag wordt het een prachtige, zomerse dag met lokaal in het zuiden kans op 28 graden. Belangrijk is om je goed in te smeren, of om op tijd de schaduw op te zoeken vanwege de krachtige zon. En een korte broek kan uiteraard ook geen kwaad met deze zomerse temperaturen.

Temperatuur zakt flink

Geniet er de komende dagen nog maar van, want vanaf vrijdag slaat het weerbeeld om. Dan kunnen er namelijk weer buien vallen en trekt de noordelijke wind aan. In de loop van het weekend zal de zon minder vaak te zien zijn en zondag zakt de temperatuur weer onder de 15 graden.