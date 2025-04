Temperatuur schiet omhoog, woensdag en donderdag zomers warm

Goed nieuws voor de vakantiegangers die eropuit zijn deze week! Nadat we de afgelopen dagen al konden genieten van heerlijk lenteweer, gaat de komende dagen de temperatuur nog meer in de lift. Donderdag wordt het zelfs zomers warm, met temperaturen rond de 26 graden.

Dinsdag start de dag fris met lokaal een mistbank, maar deze lost snel op waarna de zon de boel weer opwarmt. Met een stralende lucht, afgewisseld met wat sluierwolken, wordt het een heerlijke dag met temperaturen rond de 18 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden van het land.

Zomerse temperaturen

Ook woensdag start de dag opnieuw fris, maar gedurende de dag is er volop zon. Lokaal kan het dan al zomers warm worden met temperaturen rond de 25 graden. Omdat de zon dan al vrij krachtig is, wordt aangeraden om je goed in te smeren of op tijd de schaduw op te zoeken.

Donderdag kunnen we ons opmaken voor zonnig en zomers weer, maar daarna slaat het om. Dan kunnen er namelijk ook weer wat buien vallen en trekt de noordelijke wind aan. Vrijdag is het nog 18 graden, maar in de loop van het weekend is er minder zon en zal de temperatuur stijgen tot nog maar maximaal 15 graden.