Volop zomerweer deze week: 'Kan lokaal 27 graden worden'

Het wordt een zomerse week met een zonnige start. Maandag schijnt de zon volop en wordt het al 20 graden. Later deze week kan de temperatuur oplopen tot wel 27 graden, meldt weerman Robert de Vries.

Maandagochtend is de zon al flink doorgebroken. Hier en daar zijn nog wat mistbanken, maar die verdwijnen snel. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur naar zo’n 11 tot 13 graden.

Boven land is de wind zwak uit het noorden, aan de kust matig met windkracht 3. Omdat die wind over het koude zeewater waait, blijft het aan de stranden en op de Wadden steken op 15 tot 16 graden. In de kop van Noord-Holland wordt het rond de 18 graden.

In het binnenland is het flink warmer: daar wordt makkelijk de 20 graden gehaald, met lokaal zelfs 23 graden in het westen van Noord-Brabant. Midden in de stad, op een vol terras, kan het zomaar nog een paar graden warmer aanvoelen. De zonkracht is hoog: de UV-index is 5. Dat betekent dat je in het voorjaar, met een nog weinig gewende huid, al binnen 20 minuten kunt verbranden. Smeer je dus goed in.

Zomerse week

De komende dagen blijft het droog en zonnig, met af en toe wat hoge sluierbewolking waar de zon weinig last van heeft. De temperaturen lopen verder op: woensdag en donderdag worden de warmste dagen van de week, met gemiddeld 24 tot 25 graden. "Lokaal kan het donderdag in het binnenland zelfs 26 of 27 graden worden", aldus De Vries. Vanaf vrijdag draait de wind naar het noorden en gaat het kwik weer wat omlaag.

Hooikoorts

Het lekkere weer is wel wat minder goed nieuws voor hooikoortspatiënten: er hangen flink wat pollen in de lucht. De komende dagen gaat dat niet veranderen, want het blijft droog, waardoor de pollen niet uit de lucht worden gewassen.