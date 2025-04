Code geel om dichte mist in noorden en noordwesten van het land

Het KNMI heeft dinsdagochtend voor het noorden en noordwesten van het land code geel afgegeven.

De waarschuwing gold in eerste instantie voor de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Noord-Holland, met uitzondering van het Waddengebied. Inmiddels is code geel ook in Flevoland en Overijssel van kracht.

Plaatselijk kan het zicht minder dan 200 meter zijn, meldt het KNMI. In de eerste helft van de ochtend lost de mist weer op.

