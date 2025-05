Zomers einde van de week, maar flinke temperatuurdaling op komst

De eerste officiële zomerse dag is een feit: woensdag werd in De Bilt de grens van 25 graden bereikt. Donderdag doet de temperatuur daar nog een schepje bovenop. Zodra de laatste mistbanken in het westen zijn opgelost, breekt de zon door en stijgt het kwik naar 28 graden. In het zuiden van het land kan lokaal zelfs de 29 graden worden aangetikt vertelt Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne.

Aan de kust zorgt een zeebriesje voor verkoeling, met name in het Waddengebied en op de stranden. Verder is het overwegend zonnig met in het westen wat sluierbewolking. De UV-index staat op 5, wat betekent dat onbeschermde huid binnen een half uur kan verbranden. De zuidwestenwind is zwak.

Regen

In de avond neemt de kans op een lokale regen- of onweersbui iets toe in het zuidwesten. De nacht verloopt zacht met minima tussen 11 graden in het noorden en 15 à 16 graden in het zuiden en stedelijke gebieden. Op de meeste plekken blijft het droog, al kan er her en der wat lichte regen vallen.

Vrijdag begint in het noorden bewolkt met mogelijk een enkele bui, terwijl op andere plekken de zon doorbreekt. In de middag kunnen in het oosten felle onweersbuien met hagel ontstaan. De rest van het land houdt het droog en zonnig. Door een draaiende wind vanuit het noorden koelt het aan zee flink af. De temperatuurverschillen zijn fors: van slechts 15 graden op Terschelling tot 29 graden in het zuiden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Weekend

Zaterdag komt de wind overal uit het noorden en zakt het kwik naar 14 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. De zon is nog goed te zien in het noorden, terwijl het zuiden te maken krijgt met meer bewolking en buien, mogelijk met onweer.

Zondag oogt een stuk grijzer. Lichte buitjes trekken over het land, al is er in het zuiden af en toe ruimte voor de zon. De noordenwind blijft fris en houdt de temperatuur beperkt tot 11 tot 14 graden.

Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag laat de zon zich vaker zien tussen de wolken door. Een enkele bui is mogelijk, maar stelt weinig voor. Met 13 tot 15 graden en een aanhoudende noordenwind blijft het aan de frisse kant.

Daarna klaart het geleidelijk op. De kans op neerslag neemt af en de zon laat zich vaker zien, al blijft de wind voorlopig noordelijk. De temperatuur kruipt langzaam omhoog, met halverwege de week maxima tussen 14 en 19 graden. Later in mei neemt de kans op echt warm weer weer toe.