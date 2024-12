Mis jij de zon ook? In 30 jaar tijd was het niet zo somber

Waar is de zon gebleven? De donkere dagen voor kerst zijn dit jaar wel heel donker. Volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne schijnt de zon vandaag in De Bilt voor de achtste dag op rij niet en dat is heel uitzonderlijk. Dat is na 1993 niet meer voorgekomen. Toen was de zon vanaf 2 februari tien dagen afwezig. Dit jaar kunnen we daar zelfs overheen gaan, want pas op vrijdag wordt weer zon verwacht.

Geschreven door Jordi Huirne

Mensen jonger dan 32 jaar hebben nog nooit zo’n donkere grijze periode meegemaakt als nu. Bij het KNMI in De Bilt is sinds maandag 9 december geen zonnestraal meer gesignaleerd en deze serie loopt mogelijk verder op tot elf dagen. In 1993 was de zon van 2 tot en met 11 februari afwezig, een periode van tien dagen.

Maar zes andere jaren nog somberder

Een absoluut record wordt niet gehaald. In 1989 was de zon vanaf Eerste Kerstdag maar liefst 12 dagen afwezig en in 1959 scheen de zon in De Bilt vanaf 6 februari maar liefst twee weken niet. Sinds het begin van de metingen zijn er zes jaren geweest met tenminste twaalf zonloze dagen op rij. Dat aantal gaan we nu waarschijnlijk niet halen, maar een serie van elf zonloze dagen op rij betekent wel een zevende plek in de top 10.

Trend is juist zonniger

Doordat de lucht steeds schoner wordt in ons land ontstaat minder makkelijk mist en lage bewolking. Daardoor is het aantal zonuren in de grijze wintermaanden deze eeuw juist sterk toegenomen.

Vroeger was het dus vaak nog erger met soms dagenlang mist. De top 10 langste series zonloze dagen bestaat volledig uit de periode 1901-1993. De kans is groot dat dit jaar voor het eerst deze eeuw in de top 10 komt.

Waarom nu zo somber?

Dat het deze maand zo somber is, bestaat deels uit toeval. Al dagen hebben we te maken met zachte zuidwestenwinden die veel vocht oppikken boven een relatief warme Atlantische Oceaan. Daardoor ontstaan gemakkelijk wolken die vervolgens over ons land trekken.

Koude lucht kan minder vocht bevatten en dat is ook de reden dat de zon in de wintermaanden veel vaker schijnt bij lucht uit de poolstreken. Daar krijgen we vanaf donderdagavond mee te maken. Het gevolg is dat het vanaf dan afkoelt met vrijdag maxima rond zeven graden en een regen- of hagelbui. Maar tussen deze buien door is er dan ook eindelijk weer ruimte voor de zon.

Knipoog

Ondanks dat De Bilt voor een groot deel van het land representatief is geweest, zijn er ook plaatsen waar de zon afgelopen week wel is gezien. Zo scheen de zon maandag, woensdag, donderdag en zaterdag in de kustgebieden soms heel even. Vrijdag had Zuid-Limburg geluk.

Deze maandag en dinsdag maakt het westen van het land opnieuw kans op wat zon, maar meer dan een knipoog zal het niet zijn. Op vrijdag komt het hele land weer aan de beurt.