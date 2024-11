Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Dreigt het weer gevaarlijk te worden? Dan waarschuwt het KNMI je met de bekende weercodes geel, oranje en rood. Maar het kan wel eens voorkomen dat je uiteindelijk niets van dat gevaarlijke weer merkt.

In de weerkamer van het KNMI wordt het weer 24/7 in de gaten gehouden. Experts schatten in hoe groot de impact van het weer op de maatschappij is. Aan de hand daarvan kan een weerwaarschuwing (een kleurcode) worden afgegeven. Dat doet het KNMI per provincie.

Maar zijn die weerwaarschuwingen soms niet een beetje overdreven? In de video hierboven leggen we je daar meer over uit.