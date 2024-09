Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?

Wanneer het lekker weer is in Nederland, maken we graag een plons in open water. Vaak gaat dat goed, maar helaas verdrinken ook jaarlijks tientallen mensen. Zelfs de beste zwemmers zijn niet altijd opgewassen tegen het water.

Mensen komen onder meer in problemen door onverwacht sterke stroming. Door stroming kun je meegesleurd worden door het water, of kun je kramp krijgen door de wisselende temperatuur van het water. En dan wordt zwemmen soms onmogelijk.

In bovenstaande video leggen we uit hoe je zo veilig mogelijk zwemt in open water en wat je moet doen als je in de problemen komt.