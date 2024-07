Hart van Nederland legt uit: hoe zit het met plasticvervuiling?

Er komen steeds meer maatregelen bij om plasticvervuiling tegen te gaan. Zo mogen ondernemers sinds juli 2023 geen wegwerpplastic meer meegeven, stoppen veel winkels met de verkoop van plastic flessen en zitten de plastic dopjes tegenwoordig vast aan de flesjes zodat je ze niet verliest. Maar waarom zijn die maatregelen er eigenlijk?

Plastic vind je werkelijk overal. In de supermarkt en in je eigen keukenkasten, maar ook overal in de natuur en in je eigen lichaam. Je hebt vast wel eens van de plastic soep gehoord. Dat is de naam die wetenschappers hebben gegeven aan alle plastic vervuiling in de oceanen. Al jaren wordt gewerkt aan methodes om dat eruit te vissen.

De plastic soep wordt geschat op 3,2 miljard kilogram. Dat is veel minder dan onderzoekers eerst dachten, maar we kunnen nog niet opgelucht ademhalen. Het is namelijk heel moeilijk om een preciezere schatting te doen van hoeveel plastic er onze wateren zit omdat we nog maar een klein deel van de oceanen hebben verkend.

Weten waarom het zo belangrijk is dat we plasticvervuiling tegengaan? En hoe schadelijk het is dat er plastic in je lichaam zit? En ben je benieuwd naar manieren waarop je jouw eigen plastic afval kan terugdringen? Kijk dan de video hierboven!