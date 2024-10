Hart van Nederland legt uit: wat is bankpasfraude en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Bankpasfraude is een sluwe methode waarmee criminelen proberen toegang te krijgen tot je bankrekening. Vaak doen ze zich voor als medewerkers van je bank of sturen ze berichten die lijken alsof ze van de bank afkomstig zijn. Het doel is om jou zover te krijgen dat je gevoelige informatie, zoals je pincode, deelt of zelfs je bankpas opstuurt.

Soms gaat het nog verder: oplichters plaatsen apparaten in geldautomaten om je pasgegevens te kopiëren, of ze stelen je pas nadat ze je pincode hebben gezien. Eén moment van onoplettendheid kan al grote gevolgen hebben.

In bovenstaande video laten we zien hoe bankpasfraude precies werkt en geven we tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze slimme trucs.