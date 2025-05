Vroege vogels genieten van zomerse dag op Loosdrechtse Plassen: 'Het is magisch'

Mensen die deze week meivakantie hebben, vallen met het zomerse weer met hun neus in de spreekwoordelijke boter. De afgelopen dagen was het al genieten, maar donderdag wordt waarschijnlijk de mooiste dag van de week. Lokaal kan het vandaag zelfs 29 graden worden. Dat het mooi weer is, is ook vroeg te zien op en rond het water. Op de Loosdrechtse Plassen was het donderdagochtend al vrolijk druk bij de bootverhuur.

Hart van Nederland-verslaggever Jelle sprak enkele vroege vogels die al rond 06.30 uur op het water stonden op hun supboard. "Het blijft magisch om lekker vroeg op je board te staan en de natuur om je heen te zien en vooral te horen. Soms zie je reeën langs het water, je ziet ijsvogels, reigers en nog veel meer vogels", vertelt Margriet Koeman, eigenaresse van IkSUP.

Ook bij bootverhuur De Otter wordt het donderdag druk, verwacht eigenaar Joey van Piggelen. "De eerste mensen komen al om 10.00 uur en in de loop van de dag wordt het echt druk." Hij verwacht vandaag zo’n 200 mensen die bij hem een sloep komen huren. "De meeste bootjes zijn vandaag al gereserveerd, maar ik heb er nog een paar over voor mensen die spontaan willen varen." Wel raadt hij mensen aan om vroeg te komen. "In het voorseizoen zijn dit soort dagen schaars. Dit is mooi voor de mensen en goed voor ons."