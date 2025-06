Zinderende hitte op komst: temperatuur kan oplopen tot 36 graden

De komende dagen kunnen we ons opmaken voor tropische temperaturen die kunnen oplopen tot maar liefst 36 graden. Vanwege de verwachte temperaturen is het Nationaal Hitteplan vanaf zondag van kracht in Limburg en Noord-Brabant en vanaf maandag voor de rest van het land. Halverwege de week blijven de temperaturen zomers, maar is er wel kans op regen- en onweersbuien, meldt meteoroloog Robert de Vries.

In het noorden komen er zondag een paar wolkenvelden voor en in het binnenland ontstaan wat stapelwolken. Voor de rest is er volop ruimte voor de zon en stijgt het kwik naar 22 tot 24 graden in het noorden van het land. Elders in het land komt het kwik boven de 25 graden uit en in het zuidoosten wordt het tropisch met maar liefst 30 graden.

Maandag is er volop ruimte voor de zon en is er nauwelijks bewolking en kunnen we temperaturen rond de 26 à 27 graden verwachten in het noorden van het land. In het midden, oosten en zuiden wordt het 30 tot 32 graden.

Zinderende hitte op dinsdag

Dinsdag wordt het zinderend heet. De temperatuur stijgt op grote schaal tot boven de 30 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 graden worden. Ook woensdag wordt het nog heet met opnieuw in het zuidoosten mogelijk 36 graden. Vanuit het westen gaat het vanaf het middaguur wel afkoelen doordat de wind naar het westen draait. Ook neemt de kans op enkele regen- en onweersbuien toe.