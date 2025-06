Nog nooit eerder zo zonnig als in de eerste helft van dit jaar

De zon heeft de eerste helft van dit jaar gemiddeld over het land een recordaantal uur geschenen, meldt Weeronline. Woensdag is het oude record van 1181 uur, dat stamt uit 2022, gesneuveld. Volgens meteoroloog Dennis Wilt is het de afgelopen 30 jaar 20 procent zonniger geworden in Nederland.

Tot en met maandag 30 juni komen er nog zonuren bij, zodat het record van zonuren in de eerste zes maanden van 2025 naar verwachting uitkomt op ongeveer 1245 uur. Dat is normaal in de eerste jaarhelft 966 uur. Vooral maart was dit jaar recordzonnig: de zon scheen toen 247 uur, tegen 150 gebruikelijk.

Recordaantal zonuren

Wilt laat weten dat het recordaantal zonuren onder meer komt omdat er vaker hogedrukgebieden zijn in ons land, en we dus mooier weer hebben. "Maar ook omdat de lucht steeds schoner is geworden", legt Wilt uit. "Omdat de lucht steeds schoner wordt zijn er minder stofdeeltjes waar waterdamp zich aan kan hechten zodat wolken ontstaan. Dat zorgt voor minder bewolking en minder mist."

Naast het record van meeste aantal zonuren sneuvelde in de eerste helft van 2025 ook het record van meeste zeer zonnige dagen. Dit waren er 48 waarop er minstens 80 procent van de daglichtperiode zonneschijn was. 2022 was houder van het oude record van 43 zeer zonnige dagen.

Hart van Nederland/ANP