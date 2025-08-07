Politie bevrijdt hond Krümmel uit snikhete auto in Diemen

De politie heeft maandag in Diemen een hond bevrijd uit een auto. Omstanders hadden gemeld dat het dier al enige tijd alleen in het voertuig zat. Agenten troffen ter plaatse een hond aan in de auto, die weliswaar was voorzien van ventilatieroosters, maar dat bleek bij de huidige temperaturen verre van voldoende.

"Met deze temperaturen is het niet wenselijk en ook gevaarlijk om een hond in de auto te laten zitten", aldus Basisteam Politie Amstelland-Oost.

Het kan in een auto snikheet worden. Hoe zit dat en hoe warm wordt een auto eigenlijk? Je ziet het in onderstaande uitlegvideo:

1:07 Hart van Nederland legt uit: hoe warm wordt je auto?

Met hulp van collega’s van kon de auto zonder schade worden geopend. De hond kon vervolgens worden bevrijd. "Deze stoere uitziende Stefford Terrier was echter heel lief en kon tussen de benen mee naar het bureau," schrijft de politie op sociale media.

De hond, genaamd Krümmel, is ondergebracht bij een collega van de dierenpolitie op bureau Burgwallen. De eigenaar kan Krümmel daar ophalen. "Dan kunnen de collega’s een stevig gesprekje met hem voeren," aldus de politie.