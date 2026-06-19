Vader laat peuter achter in snikhete auto, omstanders slaan ruit in

In Krimpen aan den IJssel is vrijdagmiddag een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Dat melden wijkagenten op Instagram. Het kindje is door omstanders uit de auto gehaald, zij sloegen de ruit van het voertuig in.

Toen de melding bij de wijkagenten binnenkwam, werd al snel duidelijk hoe ernstig de situatie was. "Het kindje zat al tien minuten in de auto en het zweet droop van hem af", aldus de wijkagent. Omstanders twijfelden geen moment en besloten het kindje te bevrijden.

In deze temperaturen wordt een auto snikheet. Hoe zit dat en hoe warm wordt een auto eigenlijk? Je ziet het in bovenstaande uitlegvideo.

Het raampje van de auto stond op een kier, en de vader zei dat hij maar vijf minuten weg was geweest, aldus het AD. Inmiddels zou het beter gaan met het kindje. Vanwege de situatie hebben de wijkagenten besloten een melding te maken bij Veilig Thuis.