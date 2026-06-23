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Honden, katten en vogels gered uit extreem vieze woning: 'Vuilinisbelt'

Dierenmishandeling

Vandaag, 10:21

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Extreem goor. Minder kun je het niet noemen als je de beelden ziet van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID), die op 10 juni zijn gemaakt bij een inval in een woning in de gemeente Elburg. De vloer is niet te zien door de enorme berg flessen, diervoedingsverpakkingen, blikken, sigarettenpeuken en andere rommel. Het ergste is: in de woning leefden meerdere dieren onder bizarre omstandigheden.

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Het zal dan ook niemand verbazen dat de twee honden, drie katten en elf vogels in beslag zijn genomen door de dierendienst. De eigenares krijgt een proces-verbaal. Het is nu aan de officier van justitie om de zaak verder op te pakken. Bij het weghalen van de dieren wist een kat te ontsnappen. De dienst gaat proberen het dier te vangen. Alle dieren zullen worden overgebracht naar een opvanglocatie.

Penetrant

Wat misschien niet algemeen bekend is, maar wel nodig én wettelijk verplicht, is dat dieren een hygiënische leefomgeving moeten hebben. Maar die boodschap lijkt de eigenares van de dieren te hebben gemist.

"Terwijl de honden en katten rondliepen in het vuilnis, zaten de vogels in met dikke lagen ontlasting vervuilde kooien. Bovendien was de ruimte doordrenkt met een penetrante rooklucht van de sigaretten, waar vogels - die zijn uitgerust met zeer gevoelige luchtzakken - slecht tegen kunnen", aldus de LID.

Ook wijst de instantie nog op de sinds begin 2024 actieve Wet aanpak dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. "De straffen zijn sindsdien flink verzwaard en ook is er de mogelijkheid voor de rechter om een houdverbod op te leggen, in de ernstigste gevallen tot levenslang."

Door Daniël Bom

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