Hond in Zaandam in beslag genomen na ernstige verwaarlozing

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) heeft vorige week dinsdag in Zaandam een hond in beslag genomen na een melding via meldpunt 144. Dat maakt de organisatie maandag bekend. Het dier werd aangetroffen in ernstige omstandigheden.

Volgens de inspecteurs was de hond ernstig verwaarloosd en had hij geen toegang tot schoon drinkwater. De waterbak stond vervuild naast de boom waaraan het dier vastzat. Verder was het hok van de hond gemaakt van triplex. Dat zorgde ervoor dat de hond nauwelijks beschutting had.

Openbaar Ministerie

In overleg met het Openbaar Ministerie Noord-Holland is de hond direct meegenomen. Tegen de eigenaar is een proces-verbaal opgemaakt. Het OM beslist later over eventuele verdere vervolging.