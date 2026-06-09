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Zwaar verwaarloosde hond met gebroken kaak bij Limburgs baasje weggehaald

Dierenmishandeling

Vandaag, 13:44

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Een zwaar verwaarloosde hond is door de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn meegenomen uit een woning in Kerkrade. Het arme dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een vervilte vacht en zat onder de open wonden.

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De 8 jaar oude hond moest vanwege de ernstige verwondingen met spoed naar de dierenarts. De inspecteur gaf aan al veel gewend te zijn, maar schrok alsnog toen zij de hond aantrof. Volgens de eigenaar was de hond van de trap gevallen, maar dat geloofde zij niet. "Je reinste verwaarlozing, zo niet mishandeling", aldus de inspecteur.

Bij de dierenarts is de hond volledig geschoren en zijn de verwondingen behandeld. Daarnaast moest het volledige gebit onder narcose worden verwijderd. Na de eerste behandeling is het dier naar een opvang gebracht. Alle kosten worden verhaald op de verdachte.

De verwaarloosde hond uit Kerkrade - beeld: Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn

De verwaarloosde hond uit Kerkrade - beeld: Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn

Houdverbod

De eigenares van de hond krijgt een proces-verbaal. Het Openbaar Ministerie buigt zich later over de zaak.

In 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling van dieren flink verhoogd. De Wet aanpak dierenmishandeling en dierenverwaarlozing biedt rechters ook de mogelijkheid om als preventieve maatregel een houdverbod op te leggen.

Door Redactie Hart van Nederland

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