Tientallen dode dieren gevonden in schuur in Winschoten

Dierenmishandeling

Vandaag, 15:47

In een schuur in Winschoten zijn vrijdag tientallen overleden dieren aangetroffen. Dat meldt de politie Oldambt zaterdag op Instagram. De ontdekking werd gedaan nadat er een melding was binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem.

Agenten gingen samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de schuur voor onderzoek. Daar troffen zij in totaal 40 dode dieren aan, onder wie schapen, lammeren en een kalf.

Levende dieren tussen de kadavers

Volgens de politie bevonden zich daarnaast nog ongeveer 160 levende dieren in de schuur. Die werden onder slechte omstandigheden gehouden. Zo was er volgens de politie onvoldoende eten en drinken aanwezig en kregen de dieren nauwelijks daglicht.

Ook liepen de levende dieren tussen de kadavers van overleden dieren. De levende dieren zijn direct elders opgevangen. Een dierenarts onderzoekt hun toestand.

De NVWA doet verder onderzoek naar de zaak. Een 21-jarige man uit de gemeente Eemsdelta wordt op een later moment verhoord als verdachte in de zaak.

