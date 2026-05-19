Honderden verwaarloosde dieren gevonden in Roosendaal, eigenaar aangehouden

Op een terrein in of bij Roosendaal heeft de politie een groot aantal dieren in erbarmelijke toestand aangetroffen. Veel dieren zaten in vieze verblijven, hadden geen of nauwelijks eten en drinken en beschikten niet over geschikte hokken. Naast zieke dieren troffen agenten ook dode dieren aan, waarvan sommige al langere tijd overleden waren. De eigenaar is aangehouden, meldt de politie op Instagram.

De lijst met dieren bestaat uit tientallen vogels, honderden knaagdieren, ongeveer twintig konijnen, twee kraanvogels, een stokstaartje, een stinkdier, meerdere honden en katten en een aantal lama's en alpaca's.

De politie ging ter plaatse na een melding en seinde na aankomst de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in. Meerdere inspecteurs en een dierenarts kwamen ter plaatse. Vanwege het onderzoek en ter bescherming van de verdachte maakt de politie niet bekend waar de inval precies heeft plaatsgevonden.