Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dierenambulance vraagt aandacht met aangrijpende Insta-post over dode katten

Dierenambulance vraagt aandacht met aangrijpende Insta-post over dode katten

Dieren

Vandaag, 20:53

Link gekopieerd

De Dierenambulance Utrecht heeft op Instagram een schokkende foto gedeeld van dode katten. In de lenteperiode worden namelijk veel meer katten aangereden dan normaal. Met de foto willen ze aandacht vragen voor het probleem en katteneigenaren waarschuwen.

De dierenambulance noemt de lente een 'mooi seizoen', maar ziet ook een keerzijde. Katers zitten vol hormonen en rennen daardoor zonder goed op te letten achter poezen aan, vaak zo de weg op. "In deze periode halen we veel ongecastreerde en regelmatig ook ongechipte aangereden katers op."

Groot probleem in de lente

"Twee à drie keer per dag halen wij dode katten op. We willen dat mensen zich bewust worden van het probleem", vertelt vrijwilliger Benjamin aan Hart van Nederland. Zijn collega Kaesr merkt dat het dit seizoen drukker is: "We draaien overuren." Met het bericht willen ze de realiteit laten zien. "Als je het zelf niet ziet, weet je ook niet wat er gebeurt."

Volgens Kaesr is het probleem groot. Door de aanwezigheid van jonge dieren en het gedrag van katten in de paartijd neemt het aantal aanrijdingen flink toe. Volgens de dierenambulance is er een duidelijke piek: “Het is ongeveer drie keer zoveel als buiten het seizoen.”

‘We willen bewustzijn creëren’

De belangrijkste boodschap is dat mensen het probleem gaan herkennen. Het advies van de dierenambulance luidt daarom: laat je kater castreren, zorg dat je kat gechipt is of houd je kat in deze periode binnen.

Door Donna Elbertsen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.