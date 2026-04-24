Dierenambulance vraagt aandacht met aangrijpende Insta-post over dode katten

De Dierenambulance Utrecht heeft op Instagram een schokkende foto gedeeld van dode katten. In de lenteperiode worden namelijk veel meer katten aangereden dan normaal. Met de foto willen ze aandacht vragen voor het probleem en katteneigenaren waarschuwen.

De dierenambulance noemt de lente een 'mooi seizoen', maar ziet ook een keerzijde. Katers zitten vol hormonen en rennen daardoor zonder goed op te letten achter poezen aan, vaak zo de weg op. "In deze periode halen we veel ongecastreerde en regelmatig ook ongechipte aangereden katers op."

Groot probleem in de lente

"Twee à drie keer per dag halen wij dode katten op. We willen dat mensen zich bewust worden van het probleem", vertelt vrijwilliger Benjamin aan Hart van Nederland. Zijn collega Kaesr merkt dat het dit seizoen drukker is: "We draaien overuren." Met het bericht willen ze de realiteit laten zien. "Als je het zelf niet ziet, weet je ook niet wat er gebeurt."

Volgens Kaesr is het probleem groot. Door de aanwezigheid van jonge dieren en het gedrag van katten in de paartijd neemt het aantal aanrijdingen flink toe. Volgens de dierenambulance is er een duidelijke piek: “Het is ongeveer drie keer zoveel als buiten het seizoen.”

‘We willen bewustzijn creëren’

De belangrijkste boodschap is dat mensen het probleem gaan herkennen. Het advies van de dierenambulance luidt daarom: laat je kater castreren, zorg dat je kat gechipt is of houd je kat in deze periode binnen.