Gratis kattencastratie voor Almeerders met laag inkomen

Gratis kattencastratie voor Almeerders met laag inkomen

Dieren

Vandaag, 07:18

Inwoners van Almere die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen hun kat binnenkort kosteloos laten castreren of steriliseren. De gemeente maakte maandag via Facebook bekend dat er 150 waardebonnen beschikbaar zijn voor deze ingreep. Zo hoopt de stad dat er minder ongewenste kittens worden geboren en het aantal zwerfkatten wordt teruggebracht.

Voorwaarde is dat katteneigenaren maximaal 120 procent van de bijstandsnorm verdienen of een schuldentraject volgen.

De gemeente organiseert de actie in samenwerking met Stichting Zwerfkatten Nederland. Ook in Amersfoort kunnen volgende maand katten gratis worden gecastreerd. Eerder gebeurde dat in Groningen.

De waardebonnen voor gratis castratie of sterilisatie waren een idee van de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, die stelt dat "een fors percentage van minimahuishoudens katten hebben die niet zijn gecastreerd of gesteriliseerd. Het geld om de dieren te laten castreren of steriliseren is gewoonweg niet aanwezig."

ANP

