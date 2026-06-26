Dierenambulance platgebeld vanwege hitte, drukte bij vogelhospitaal in Naarden

Bij meldpunt 144, waar mensen naartoe kunnen bellen voor dierenleed, staat vrijdag de telefoon roodgloeiend. Vanwege de warmte is het aantal meldingen een stuk hoger dan normaal, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Het gaat vooral om meldingen van dieren die in de zon staan, huisdieren op het balkon, of dieren die in een auto zitten opgesloten.

De afgelopen dagen lag het aantal telefoontjes tijdens kantooruren tussen de 500 en 600. Online krijgen ze zo'n 100 meldingen per dag.

Jonge zwaluwen

Ook bij Vogelhospitaal Naarden is het topdrukte door de hitte. Bij bosjes vallen jonge vogels uit het nest, in een poging aan de hitte te ontsnappen. Zwaluwen zitten momenteel middenin het broedseizoen en verstoppen zich daarom onder dikke dakpannen, waar de kleintjes met gevaar voor eigen leven de randjes opzoeken voor een beetje verkoeling. Sinds afgelopen zaterdag zijn er ongeveer 150 vogeltjes binnengebracht bij de vogelopvang.

In de bovenstaande video zie je hoe ze op de opvang het hoofd koel proberen te houden.

Zie je zelf een dier in acute hittestress (erg hijgen, apathisch, extreem kwijlen)? Dan mag je altijd 112 bellen, omdat er sprake is van levensgevaar. Anders kun je melding doen via politie.nl.