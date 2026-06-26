OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dierenambulance platgebeld vanwege hitte, drukte bij vogelhospitaal in Naarden

Dieren

Vandaag, 18:01

Link gekopieerd

Bij meldpunt 144, waar mensen naartoe kunnen bellen voor dierenleed, staat vrijdag de telefoon roodgloeiend. Vanwege de warmte is het aantal meldingen een stuk hoger dan normaal, laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Het gaat vooral om meldingen van dieren die in de zon staan, huisdieren op het balkon, of dieren die in een auto zitten opgesloten.

De afgelopen dagen lag het aantal telefoontjes tijdens kantooruren tussen de 500 en 600. Online krijgen ze zo'n 100 meldingen per dag.

Jonge zwaluwen

Ook bij Vogelhospitaal Naarden is het topdrukte door de hitte. Bij bosjes vallen jonge vogels uit het nest, in een poging aan de hitte te ontsnappen. Zwaluwen zitten momenteel middenin het broedseizoen en verstoppen zich daarom onder dikke dakpannen, waar de kleintjes met gevaar voor eigen leven de randjes opzoeken voor een beetje verkoeling. Sinds afgelopen zaterdag zijn er ongeveer 150 vogeltjes binnengebracht bij de vogelopvang.

In de bovenstaande video zie je hoe ze op de opvang het hoofd koel proberen te houden.

Zie je zelf een dier in acute hittestress (erg hijgen, apathisch, extreem kwijlen)? Dan mag je altijd 112 bellen, omdat er sprake is van levensgevaar. Anders kun je melding doen via politie.nl.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Hoe bescherm je je huisdieren tegen het warme weer?
Hoe bescherm je je huisdieren tegen het warme weer?
Van waterijsjes tot sproeibeurten: zo houden dierentuinen dieren koel
Van waterijsjes tot sproeibeurten: zo houden dierentuinen dieren koel

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.