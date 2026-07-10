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Meerdere dieren dood en gewond door brand op volkstuincomplex in Dordrecht

Brand

Vandaag, 14:54

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De brand die sinds vrijdagochtend woedt op een volkstuincomplex in Dordrecht is in de wijde omgeving en vanuit de lucht goed te zien. Op beelden is te zien dat bij de brand veel rook vrijkomt. De brandweer is met meerdere eenheden bezig om het vuur onder controle te krijgen. Bij de brand zijn volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid meerdere dieren overleden en gewond geraakt.

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De brand brak rond 11.30 uur uit op het volkstuinencomplex aan de Arie Schaapweg, vlak langs de A16. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid blust de brandweer niet alleen de schuur, maar worden ook omliggende gebouwen gekoeld om te voorkomen dat het vuur overslaat.

Advies vanwege rook

Omwonenden die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Automobilisten op de A16 worden opgeroepen extra alert te zijn, omdat de rook voor onverwachte verkeerssituaties kan zorgen.

Op het terrein bevinden zich volgens de veiligheidsregio ook paarden en andere dieren. Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere duiven overleden en gewond geraakt. Ook is zeker één paard gewond geraakt.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Door Redactie Hart van Nederland

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