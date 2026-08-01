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Politie treft hond aan in bloedhete auto, doet oproep tot voorzichtigheid

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:53

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Het gebeurt helaas nog te vaak: honden die worden achtergelaten in bloedhete, geparkeerde auto's of andere voertuigen. Vandaag was het weer raak en bevrijdde de politie een hond uit een hete auto in Den Bosch. Tot grote frustratie van de politie, want zeker in de zomer is het heel onverantwoord om dieren achter te laten in auto's.

Ook met het raam op een kiertje of in de schaduw kan de temperatuur in een auto razendsnel oplopen, weet de politie te vertellen.

Extra gevaarlijk voor honden

Voor honden is dit extra gevaarlijk. Zij kunnen hun hitte namelijk minder goed kwijt en raken daarom in hete auto's extra snel oververhit. Dit kan leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid van het beestje en soms zelfs tot overlijden.

De politie meldt niet of de eigenaar beboet is.

In de video bovenaan dit artikel leggen we uit hoe warm het wordt in je auto.

Door Redactie Hart van Nederland

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